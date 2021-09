Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sanierung in Boxtal - Arbeiten an der Stützmauer laufen seit 1. Juni / Baumaßnahmen an der Wildbachstraße bilden den Abschluss Arbeiten für 321 000 Euro liegen im Plan

Aktuell findet im Rahmen der Instandsetzung der Stützmauer am Wildbach Boxtal Arbeiten an der Kreisstraße statt. Dazu muss ein Stück der Ortsdurchfahrt voll gesperrt werden. © Birger-Daniel Grein