Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sanierung in Boxtal - Arbeiten an der Stützmauer laufen seit 1. Juni / Baumaßnahmen an der Wildbachstraße bilden den Abschluss Arbeiten an Boxtaler Stützmauer für 321 000 Euro liegen im Plan

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Wildbach gehen in wenigen Tagen ihrem Ende entgegen.