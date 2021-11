Alkoholisierter Autofahrer prallte gegen Wildbachbrücke

Freudenberg. Ein betrunkener 32-Jähriger verursachte am späten Dienstagabend einen Verkehrsunfall mit einem Auto. Gegen 22 Uhr war der Mann mit seinem Ford Transit auf der Landesstraße 2310 von Freudenberg kommend in Richtung Wertheim unterwegs. Auf der Höhe der Einmündung nach Boxtal kam er mit dem Wagen nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Steinquader der Wildbachbrücke.Durch den Unfall wurden der linke vordere Radlauf des Fords und Teile der Brücke stark beschädigt. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, ist der Pkw-Lenker davongefahren.

Circa 15 Minuten später wurde der 32-Jährige und der Wagen an einem Gasthof durch Polizeibeamte kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Test ergab mehr als 1,8 Promille. Anschließend ging es für den 32-Jährigen in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihm wurde noch an Ort und Stelle die Fahrerlaubnis entzogen.

