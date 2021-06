Ärger über Verordnung

Freudenberg. Der Gemeinderat hatte in seinem ursprünglichen Beschluss festgelegt, dass man bei der Öffnung des Badesees auf die gleiche Methodik zur Umsetzung der Corona-Vorschriften wie 2020 setzten wolle(wir berichteten). Dies hatten der Fachbereich II der Verwaltung und der Bauhof intensiv vorbereitet. „Als wir dann die entsprechende Landesverordnung gelesen haben, hat es uns im übertragenen Sinn vom Stuhl gehauen“, sagte Bürgermeister Roger Henning verärgert.

Das Konzept von 2020 habe sich sehr gut bewährt, nun habe man noch einmal eine Pflicht draufgesetzt. So sah diese erste Verordnung vor, dass unabhängig von der Inzidenz der Nachweis eines negativen Antigen-Tests oder eine vollständige Impfung beziehungsweise einer Genesung von Covid-19 nachgewiesen werden muss, um das Gelände zu betreten.

Henning lobte das Testzentrum in Freudenberg, betonte aber zugleich, dass dieses fast ausgelastet ist. Man könne dort nicht noch zusätzlich hunderte Badegäste am Tag testen. Hinzu kommt die aufwendige Kontrolle der Nachweise an der Seekasse. Am 4. Juni erschien die neue Verordnung, die bei einer Inzidenz von unter 35 endlich auf die Test- und Nachweispflicht verzichtet. „In Bayern gibt es schon bei einer Inzidenz unter 50 keine solche Pflicht“, ärgerte sich Henning.

Die Kommune versuche alles, damit ein sicherer Besuch realisierbar wird. Dazu erwarte man vom Land umsetzbare Handlungsanweisungen. Fakt sei, durch die Nachweispflicht entstehe ein erheblicher Mehraufwand.

In einem Eilentscheid beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass der Badeseebetrieb bei einer Inzidenz unter 35 nach den Regeln von 2020 erfolgt. Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister, bei einer Inzidenz über 35 alle notwendigen Entscheidungen zur Umsetzung der entsprechenden Landesverordnung und möglicher weiterer Änderungen zu treffen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Öffnung des Badesees aufrechterhalten werden kann.

Henning berichtete ergänzend, dass es am Badesee in der aktuellen Saison am Montag einen Ruhetag geben wird. Ursache ist fehlendes Personal. Der Badesee soll gegen Ende der kommenden Woche öffnen. Angedacht ist der 17. Juni als erster Tag.

