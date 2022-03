Acrylmalerei von Christine Weber-Nolte

Freudenberg. Die Amtshausgalerie der Stadt Freudenberg zeigt bis 24. April die Arbeiten der gelernten Physiotherapeutin Christine Weber-Nolte. Seit 2021 studiert Weber-Nolte an der Freien Kunsthochschule Wiesbaden Malerei.

In ersten Ausstellungen in Klingenberg am Main präsentierte die Künstlerin bereits ihre großformatigen, expressiven, farbintensiven Bilder. Aktuell steht sie unter Vertrag bei einer renommierten argentinischen Galerie mit Niederlassungen in Madrid und Berlin, in der ihre Arbeiten bereits in drei Gruppenausstellungen zu sehen waren.

