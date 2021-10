Abendsegen mit Sonnenuntergang

Freudenberg/Kirschfurt. . Eine große Anzahl Kirschfurter und Freudenberger Bürger kamen am zweiten Sonntag im Oktober zum Abendsegen beim Sonnenuntergang an die Marienkapelle in Kirschfurt. Im Licht der untergehenden Sonne ließen sie sich von den Impulsen, Gebeten und Liedern inspirieren und am Ende den Segen durch Diakon Michael Baumann zusprechen. Die Marienkapelle wurde vor 85 Jahren von Josef Pfeifer aus Dank für die gesunde Rückkehr seiner Söhne aus dem Krieg erbaut. So lädt sie auch heute noch zum Danken, Ausruhen und Beten ein. Baumann dankte Manfred und Hans-Dieter Stapf für die Pflege der Marienkapelle, die einst ihr Großvater errichten ließ. pm/Bild: Hofmann

