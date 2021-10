400 Mitarbeitende gingen auf die Straße

Mit einem Warnstreik untermauerten die Rauch-Mitarbeiter die Forderung nach einem besseren Tarifvertrag. Ihr Begehren brachten sie lautstark zum Ausdruck.

Freudenberg. Ausgerüstet mit großen Flaggen und Bannern sowie Trillerpfeifen verschafften sich die Mitarbeiter der Rauch Möbelwerke Freudenberg bei einem Warnstreik Gehör. Über 400 Mitarbeiter aus allen Schichten und Bereichen des Unternehmensstandorts waren dem Aufruf der IG Metall zum rund zweistündigen Warnstreik am Donnerstagmittag gefolgt.

„Wir streiken und die Produktion steht“, rief Harald Gans, Erster Bevollmächtigter der IGMetall Tauberbischofsheim, durch sein Megafon. Das Angebot des Arbeitgeberverbands der Holz- und Kunststoffindustrie bedeutet aus Sicht der Gewerkschaft einen Reallohnverlust. „In der Branche sind die Auftragsbücher voll. Wir wollen an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben“, heißt es im Streikaufruf der Gewerkschaft.

In den beiden bisherigen Verhandlungsrunden hätten die Arbeitgeber die ersten sechs Monate keine Erhöhung vorgeschlagen, danach bot man ab April 2022 1,2 Prozent und ab März 2023 1,3 Prozent an. Die Arbeitgeber wollten eine Laufzeit von 30 Monaten für den neuen Tarif.

Das Angebot kommentierten die Beschäftigten mit lauten Pfiffen. Gans betonte, es sei weit weg von den Forderungen der Gewerkschaft. Diese hatte einen Abschluss für zwölf Monate vorgeschlagen. „Wir fordern 4,5 Prozent Lohnerhöhung.“ Außerdem gebe es zwei weitere Forderungen, auf die bislang nicht eingegangen worden sei. So fordern die Arbeitnehmervertreter weitere 450 Euro jährlich pro Beschäftigtem als Einzahlung in den Demografietarifvertrag. Statt wie bisher 300 Euro sollen in den Fonds zukünftig 750 Euro pro Jahr je Beschäftigtem eingezahlt werden. Aus diesem soll die Altersteilzeit finanziert werden.

Ziel sei es, deutlich mehr Arbeitnehmern der Branche Altersteilzeit zu ermöglichen. Cornelia Miltenberger, Betriebsratsvorsitzende der Rauch Möbelwerke Freudenberg, erklärte, mit der bisherigen Einzahlung könnte man durchschnittlich zwölf Arbeitnehmern am Standort eine Altersteilzeit ermöglichen. Ihr Stellvertreter Marco Göller ergänzte: „Bewerber für eine Altersteilzeit gibt es aber 30 bis 35 pro Jahr.“ Göller ist auch Gesamtbetriebsratsvorsitzendes Rauchkonzerns.

Eine weitere Forderung ist eine Belastungszulage. „Wir fordern dafür eine jährliche Einmalzahlung in Höhe von 27,8 Prozent des monatlichen Bruttolohns.“ Alternativ solle die Zulage in Form von Freizeitausgleich erfolgen, was für die Erholung der Mitarbeiter sinnvoll sei, so Gans. Grund für die Forderung sei die jahrelange Verdichtung der Leistungsanforderungen in den Betrieben. Eine Umfrage der Betriebsräte des Industriezweigs in Baden-Württemberg habe dies bestätigt. Außerdem erklärten sie, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter der beruflichen Belastung schwer zu realisieren sei und die Menschen durch die stark schwankenden Arbeitszeiten belastet würden.

Göller berichtete, bei Rauch arbeite man aktuell im Zwei-, teilweise im Dreischichtbetrieb. Die Umfrage habe neben körperlichen Auswirkungen durch die Arbeit auch aufgezeigt, dass die Rauch-Beschäftigten durch die wechselnden Arbeitszeiten je nach Auftragslage belastet seien. Auch der Wechsel der Aufgabenbereiche und die Einarbeitung in die neuen Anforderungen unter Stress sei belastend. Hinsichtlich der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze sei man in einem stetigen Prozess, den Geschäftsleitung und Betriebsrat gemeinsam gestalteten, ergänzte er.

Der Demonstrationszug des Streiks bewegte sich vom Rauchwerk über die Wendelin-Rauch-Straße und den Kreisverkehr in Richtung Freudenberger Sportplatz. Die nächsten Gespräche der Tarifpartner stehen am 19. Oktober an. Gibt es dort keine Einigung, kommt laut Gans auch ein 24-stündiger Streik in Frage.