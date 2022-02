10 000 Schnelltests bei Firma Rauch

Freudenberg. Seit vielen Monaten bieten die Freudenberger Rauch Möbelwerke ihren Mitarbeitern vor Ort die Möglichkeit von Corona-Schnelltests. Am Hauptsitz in Freudenberg gab es kürzlich ein „Test-Jubiläum“: Das Rauch-Test-Team nahm den 10 000. Schnelltest vor.

„Das ist eine tolle Leistung zum Wohl und der Gesundheit von uns allen,“ würdigte Michael Stiehl, geschäftsführender Gesellschafter bei Rauch, die freiwilligen Tester- und Testerinnen.

18-köpfiges Test-Team

Das 18-köpfige Team übernimmt die täglichen Testungen im Dreischichtsystem, um Infektionen frühzeitig zu erkennen, das persönliche Umfeld bestmöglich zu schützen und einer Betriebsschließung vorzubeugen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. „Es freut uns sehr, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sehr sorgsam mit ihrer und der Gesundheit anderer umgehen und das Testangebot regelmäßig in Anspruch nehmen,“ so Hauke Muders, Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Möbelhersteller.

Neben den täglichen Schnelltests wurden bei Rauch weitere Maßnahmen umgesetzt, die dem Schutz vor einer Corona-Infektion dienen. So arbeiten als Vorsichtsmaßnahme viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vertriebs-, Projekt- und Verwaltungsteams seit Ende des vergangenen Jahres von zuhause aus. Lediglich eine kleinere Besetzung koordiniert anfallende Aufgaben in der Zentrale in Freudenberg.

„Mit all unseren umgesetzten Maßnahmen sind wir bisher sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. Wir setzen alles daran, dass dies auch in der Zukunft so bleibt“, so Michael Stiehl abschließend.