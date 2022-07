Zwei Personen bei Archshofen verletzt

Archshofen/Tauberzell. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag kurz nach 6 Uhr. Die Staatsstraße 2268 musste aufgrund des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt war. Die beiden beteiligten Pkw-Fahrer waren im Begegnungsverkehr zwischen Archshofen und Tauberzell unterwegs. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß mit einer entgegen kommenden 58j-hrigen Pkw-Fahrerin kam. Beide Beteiligten wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden liegt nach Schätzung knapp unter 30 000 Euro.

