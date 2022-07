Zukunft des Oberländer Dorfladens steht in den Sternen

Der Oberländer Dorfladen in Finsterlohr existiert seit zwölf Jahren. In der jüngsten Versammlung der Oberländer Dorfladen GbR wurde die Zukunft der Einrichtung in Frage gestellt, weil zu wenig Umsatz erzielt wird. Im nächsten Jahr soll deshalb entschieden werden, ob der Laden weiterbetrieben werden kann.

