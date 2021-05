Ziel ist flächendeckendes Glasfasernetz

Creglingen. Die Firma BBV Breitbandversorgung Deutschland aus Dreieich wird im Main-Tauber-Kreis eigenwirtschaftlich den Breitbandausbau vornehmen (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung des Creglinger Gemeinderats in der Mehrzweckhalle stellt ein Vertreter des Unternehmens das Konzept und den Zeitplan ausführlich vor.

Bürgermeister Uwe Hehn erinnerte nochmals daran, dass der Landkreis sich einstimmig für die BBV ausgesprochen habe, die bereits im Neckar-Odenwald-Kreis tätig ist. „Es sind faire Konditionen“, sagte der Verwaltungschef. Die Stadt spare durch das Konzept „enorm“. Die Stadt Schrozberg etwa habe rund eine Million Euro an Eigenmittel aufgebracht, um ein vergleichbares Ergebnis in ihrem Stadtgebiet zu erzielen. Vor drei, vier Jahren, so Hehn, „wären wir verrückt erklärt worden, wenn wir gesagt hätten, dass der Landkreis bald komplett mit Glasfaser versorgt wird“.

Die BBV Breitbandversorgung will den Main-Tauber-Kreis ans Glasfasernetz anschließen. © dpa

Arno Maruszczyk, Leiter kommunale Betreuung von BBV, stellte das Unternehmen vor und sprach von mindestens rund 400 Millionen Euro, die die BBV in den nächsten Jahren in Baden-Württemberg investieren wolle. 20 Prozente aller Haushalte im Main-Tauberkreis müssten sich vertraglich an BBV binden, dann beginnt der flächendeckende Ausbau. Eine lange Vertragslaufzeit-Verpflichtung gibt es seinen Angaben zufolge bei BBV allerdings nicht. In maximal drei, vier Jahren sei man mit dem Ausbau im Main-Tauber-Kreis fertig, so Maruszczyks Einschätzung. Allein der Tiefbau dürfte rund 100 Millionen Euro kosten, die gesamten Projektkosten schätzte der Redner auf zirka 135 Millionen Euro. Die Vorvermarktung soll im September beginnen und zwischen neun und zwölf Monate in Anspruch nehmen. Sobald die 20 Prozent-Marke erreicht ist, will BBV in die Feinplanung. Der Kunde zahlt nicht für die Hauseinführung des Anschlusses bis zu einer Länge von zehn Metern von der Grundstücksgrenze bis zum Haus. Ist die Strecke länger, kostet jeder weitere Meter 70 Euro.

Andere Anbieter wie 1&1 und die Telekom dürfen die Leitungen der BBV mitbenutzen – „aber bisher wollen sie das nicht“, so Arno Maruszczyk, was aber nicht etwa an „horrenden Preisforderungen unsererseits“ liege, denn da sei man unter der Aufsicht der Bundesnetzagentur, die den Preis vorgebe.

Dass künftig stellenweise drei konkurrierende Glasfasernetze verlegt werden, „das ist Marktwirtschaft“, so Bürgermeister Hehn. abo