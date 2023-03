Zehn Jahre Heavenstouch-Gottesdienste in Freudenbach

Freudenbach. Sein zehnjähriges Bestehen feiert der „Heavenstouch-Gottesdienst“ in Freudenbach am 31. März unter dem Motto „Wir.Feiern.Weiter“. Er ist längst zum festen Bestandteil des kirchlichen Lebens im „Braunecker Land“ geworden.

An jedem letzten Freitag im Monat läuten abends um halb acht die Glocken der evangelischen St.-Blasius-Kirche. Dann strahlt bereits buntes Licht aus den Fenstern und lädt dazu ein, in einem modernen und abwechslungsreichen Gottesdienst „heaven’s touch“ zu erleben und „vom Himmel berührt“ zu werden.

Die Band spielt deutsche und englische Lobpreislieder. Per Beamer werden die Texte an die Wand projiziert, damit die Besucher mitsingen können. Kurze Videoclips und persönliche Anekdoten leiten das Thema des Gottesdienstes ein, das in der Predigt lebensnah und alltagspraktisch aufgenommen wird. Wenn das letzte Lied verklungen ist, stehen die Gottesdienstbesucher gerne noch beim „After Church“ zusammen, und kommen je nach Jahreszeit bei Tee, Saftschorle oder Radler miteinander ins Gespräch. Der einzigartige Gottesdienst zieht inzwischen Menschen aus einem Umkreis von 30 Kilometern an.

Im Juli 2011 hatte Ellen Ulmer die Vision, die Freudenbacher Kirche mit Menschen zu füllen, die miteinander Gott loben und gemeinsam ihren Glauben teilen. Sie fand acht weitere Christen im Dorf, die diesen Traum teilten. Am 28. März 2013 beteiligte sich die Gruppe erstmals an der Gestaltung des Abendmahlgottesdienstes der Konfirmanden. Seit April 2013 verantwortet sie selbstständig die monatlich stattfindenden „Heavenstouch-Gottesdienste“. Das Team aus Ehrenamtlichen wird inzwischen von Florian Vorherr geleitet. Es besteht derzeit aus 14 Personen im Alter von 15 bis 57 Jahren und der Ortspfarrerin.

Die unterschiedlichen Aufgaben werden dabei jedes Mal nach Fähigkeiten und Wünschen verteilt: Singen und Musizieren in der Band, Moderation, Bedienung der Technik, Verpflegung, Dekoration und das Predigen. Teilweise werden auch Pfarrerinnen und Prediger aus den umliegenden Orten zur Mitwirkung eingeladen.

Die Vielfalt im Team führt zu einer großen Bandbreite in der Gestaltung der Gottesdienste, die jeden Monat anders sind: Heavenstouch ist Lobpreisgottesdienst, Segnungsgottesdienst, Movie-Gottesdienst, meditativer Gottesdienst, Taizé-Gebet und vieles mehr. Besondere Gottesdienste zur Konfirmation oder zu Weihnachten werden auf Wunsch der örtlichen Kirchengemeinde ebenfalls mitgestaltet und die Band unter der Leitung von Martin Ulmer wird immer wieder von anderen Kirchengemeinden angefragt.

Der Evangelische Verbundkirchengemeinderat Braunecker Land (zu dem Freudenbach gehört) schätzt das Engagement des Teams sehr und unterstützt das besondere Gottesdienstformat, indem er die technische Ausrüstung und die notwendigen Mittel bereitstellt. Er sieht darin ein Angebot mit Zukunft, denn die Besucher kommen zahlreich und sind begeistert davon, wie mitreißend und inspirierend Kirche sein kann. SiMi