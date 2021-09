Wohnbauförderung als Erfolgsgeschichte

Das Wohnbauförderprogramm der Stadt Creglingen schreibt eine Erfolgsgeschichte. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde der bereits achte Antrag auf Förderung in diesem Jahr behandelt.

Creglingen. Außerdem standen in der Sitzung Vergaben für das Dorfgemeinschaftshaus Finsterlohr sowie für eine Wohnung im Gebäude Torstraße 1 in Creglingen auf der Tagesordnung.

Maximal 11 500 Euro Zuschuss erhält die Antragstellerin einer Sanierungsmaßnahme in Craintal aus dem noch jungen Förderprogramm „Wohnraum schaffen“ der Stadt Creglingen. In einem bestehenden Gebäude sollen zwei getrennte Wohneinheiten zur Eigennutzung entstehen.

Wie Lara Jungwirth vom städtischen Bauamt erläuterte, entspreche das Bauvorhaben den Vorgaben des Wohnbauförderprogramms, so dass der Gemeinderat den Fördersatz in Höhe von 15 Prozent und einen Höchstbetrag von 11500 Euro bewilligte.

Im Gemeindehaus Finsterlohr war 2015 im ersten Obergeschoss eine Gasheizung eingebaut worden. Wie Elke Schmeiser vom Bauamt erläuterte, wird das Erdgeschoss noch mit Öleinzelöfen geheizt. Um auch diese Räume künftig mit Gas zu beheizen, müssen laut Elke Schmeiser weitere Heizkreise eingebaut und in den einzelnen Räumen die Heizleitungen verlegt sowie Heizkörper installiert werden. Die Arbeiten vergab der Gemeinderat zum Preis von 20 582 Euro an die Firma Naser aus Creglingen. Vorbereitende Arbeiten führt die Ortschaft in Eigenleistung durch.

Leitungen erneuern

Im Gebäude Torstraße 1 in Creglingen befinden sich das städtische Archiv, drei Wohnungen und die Obdachlosenunterkunft. Die letzte Sanierung des historischen Gebäudes erfolgte in den 80-er Jahren. Eine Mieterin habe sich gemeldet und mitgeteilt, dass die Bodenfliesen gerissen seien, teilte Elke Schmeiser mit.

Da es sich um einen Altbau handelt und keine Pläne über die Versorgungsleitungen vorhanden sind, können sich bei der Ausführung der Renovierung Änderungen bei den Kosten ergeben.

Momentan geht man von Kosten von rund 35 000 Euro aus. Darin enthalten sind die komplette Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen, die Erneuerung der Stromversorgung, der Einbau eines WCs, von Waschbecken und einer bodengleichen Dusche sowie der Austausch des Fensters und der Zimmertüre, sowie Fliesenarbeiten.

Stadtrat Karl Haag wies darauf hin, dass man nicht nur eine Wohnung renovieren könne, sondern an alle Wohnungen in dem Gebäude denken müsse.

Dass also künftig weitere Renovierungsmaßnahmen auf die Stadt zukommen, ist nicht auszuschließen. „Solche historischen Gebäude sind eine finanzielle Belastung“, räumte Bürgermeister Uwe Hehn ein. Zugleich wies er darauf hin, dass nach der Renovierung auch die Miete angepasst werde. abo