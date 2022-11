Wirthwein-Gruppe schließt Werk in Osterode zum 31. März 2023

Creglingen/Osterode. Die Wirthwein-Gruppe aus Creglingen schließt ihr Werk in Osterode zum 31. März 2023, wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hat. Die aktuelle weltwirtschaftliche und politische Lage sei angespannt. Unterbrochene Lieferketten, enorm gestiegene Frachtkosten und Rohstoffpreise sowie explodierende Energiekosten hätten auf vielfältige Weise zu fehlenden Anfragen und damit auch Aufträgen beigetragen. Mit dieser Gemengelage müsse sich auch die Geschäftsführung der Formtechnik Osterode GmbH & Co. KG auseinandersetzen und dabei die globale Kostensituation, strategische Aufstellung und künftige Erwartungen berücksichtigen. Aus diesem Grund habe sich die Geschäftsführung „schweren Herzens“ entschlossen, den Werkzeugbauer in Osterode am Harz zu schließen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Betriebsstilllegung ist zum 31. März 2023 geplant. Betroffen sind rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen werden Folgebeschäftigungen innerhalb des Mutterkonzerns angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1