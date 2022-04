Winaico ausgezeichnet

Creglingen. Seit 2010 führt das Marktforschungsunternehmen EUPD Research jährlich im Rahmen des „Global PV Installer Monitors“ weltweit Befragungen unter Installateuren durch, um die besten Marken in der Solarbranche auszeichnen zu können. Auf dem deutschen Markt wurde Winaico bereits zum vierten Mal mit dem Award in der Kategorie Module ausgezeichnet. Bei der Verleihung des stehen nicht die technischen Aspekte im Vordergrund, sondern es geht um die Wahrnehmung einer Marke. „Wir sind sehr stolz darauf auch in diesem Jahr mit dem Siegel Top Brand PV ausgezeichnet worden zu sein“, so Marc Ortmanns, Director Operations bei Winaico Deutschland GmbH. Das Siegel sei eine wichtige Bestätigung für „unsere erfolgreiche Arbeit und Ansporn unseren Weg der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und dem Fokus auf Hochleistungsmodulen fortzusetzen“.

