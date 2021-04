Creglingen ist im Bereich „Museum“ in erster Linie für den Riemenschneider-Altar in der Herrgottskirche und das Fingerhutmuseum bekannt. Es gibt aber auch ein sehenswertes Kleinstmuseum – die Flachsbrechhütte am keltischen Oppidum in Finsterlohr-Burgstall.

Coronabedingt sind derzeit alle diese Einrichtungen geschlossen, aber es ist quasi Frühling, und die Natur erwacht mit vielerlei

...