Creglingen. Das Jüdische Museum ist am Ostersonntag/Ostermontag,17./18. April, (Ostermarkt) von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die zur Zeit im Jüdischen Museum präsentierte Wechselausstellung „Das LONKA-Projekt“ zeichnet ein eindrucksvolles Bild der letzten noch lebenden Überlebenden des Holocaust. Wer sind diese Menschen, wie gehen sie mit ihrer Geschichte um und wie konnten sie ihr Leben weiterführen? Das LONKA-Projekt zeigt die Menschen, wie sie ihre Zukunft in die Hand genommen haben. Ein Vermächtnis an Bildern für alle, die bald keine Zeitzeugen mehr haben, welche das Geschehene unvergesslich machen können. Aus zirka 500 von namhaften Fotografen weltweit gemachten Aufnahmen zeigt das Jüdische Museum 29 großformatige Bilder und in einem Ausstellungskatalog die Lebensgeschichten der portraitierten Menschen. Die Aufnahmen zeigen frohe, starke, optimistische Menschen, nicht gebrochene Seelen. Die Ausstellung des Berliner Freundeskreis Willy-Brandt-Haus ist ein berührendes Zeitzeugendokument, das einen neuen Blickwinkel auf die überlebenden Opfer des Nazi-Terrors eröffnet. Es ist eine pädagogisch und künstlerisch wertvolle Fotosammlung in einer Zeit, in der die Herausforderung der Holocaust-Erinnerung immer schwieriger wird. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage setzt das Jüdische Museum die 3G-Regel aus und verzichtet auf die Überprüfung der Impf-, Genesenen- oder Testnachweise. Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse im Jüdischen Museum wird die FFP-2-Maskenpflicht jedoch beibehalten. Die Museumsbesucher sollen im Haus durchgehend eine FFP-2-Maske tragen und ausreichenden Abstand halten.

