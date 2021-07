Weltmeister in Creglingen

Creglingen. Kinder und Jugendliche bekommen am Wochenende 7./8. August die Möglichkeit, Breakdance von Grund auf zu erlernen und ihre körperlichen Ressourcen zu entdecken. Veranstalter des Workshops mit Daniel Winterstein alias „Ditto“ ist das Familienzentrum.

Rhythmus, Koordination, Kraft, Ausdauer, Akrobatik, Fitness und vor allem Teamgeist werden durch Breakdance und Hip-Hop gefördert. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind in dem Kurs willkommen.

Abschluss-Show

Am Sonntag gibt es eine Abschlussshow, zu der die Familien willkommen sind. Mit seiner Tanzcrew wurde Ditto aus Würzburg Europameister und hat 2018 sogar den Weltmeistertitel der IDO (International Dance Organisation) nach Deutschland geholt. Seit 2012 gibt der 25-Jährige Kurse im Bereich Breakdance und Hip-Hop. Spiel und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Wann: 7. und 8. August, jeweils von 10 bis 16 Uhr inklusive Mittagspause, „Einchecken“ ist am 7. August um 9.45 Uhr, Abholung und Einlass zur Show am 8. August um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist der Realschulhof Creglingen, vor dem Eingang der Mehrzweckhalle, der Workshop findet sowohl in der Halle als auch im Freien statt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von zirka sieben bis 14 Jahren, mit und ohne Vorkenntnisse. Weitere Infos bei Erika Weimer, Familienzentrum Creglingen, Telefon 07933/70144, familienzentrum@creglingen.de