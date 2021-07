„Waldmannshofen hat es unter Karl Henn zu etwas gebracht“

Waldmannshofen. Seinen 75. Geburtstag feiert am morgigen Sonntag im Creglinger Stadtteil Waldmannshofen der frühere Ortsvorsteher Karl Henn.

Der gebürtige Schäftersheimer absolvierte nach der Schulzeit in seiner Heimatgemeinde von 1961 bis 1964 eine landwirtschaftlich Lehre im elterlichen Hof von Karl und Irma Henn. Diesen Hof bewirtschaftete er nach der Bundeswehrzeit zusammen mit seinen beiden Schwestern bis zu seinem Wohnortwechsel nach Waldmannshofen. Dieser stand an, führte er doch Brigitte, Tochter der Eheleute Schmidt, am 27. Juli 1974 in dem Creglinger Ortsteil vor den Traualter. Aus dieser Ehe gehen drei Söhne und vier Enkel hervor.

Schwerer Schicksalsschlag

Knapp acht Jahre später, am 6. Juli 1982, brannte der landwirtschaftliche Hof bis auf das Wohnhaus vollständig nieder, und ein sehr schwieriger Neuaufbau stand an. Dies verschlang natürlich sehr viel Energie der jungen Familie. Neben der Bewirtschaftung des Hofes hatte der Jubilar auch zahlreiche Ehrenämter inne. „Waldmannshofen hat es unter ihm zu etwas gebracht“, meinte Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn im Vorfeld zum Festtag seines ehemaligen Ortsvorstehers.

Viel erreicht

„Er hat seine Anliegen immer ruhig und bestimmt vorgebracht und damit viel erreicht“, ergänzt er lobend. Damit steht der Rathauschef nicht alleine da. In Henns 30-jähriger Amtszeit als Ortsvorsteher von Waldmannshofen und Sechselbach (1989 bis 2019) sowie ebenfalls 30 Jahre Ortschaftsrat fielen die für ihn sehr wichtige Ortskanalisationen Waldmannshofen und Sechselbach, die Teilfassadensanierung am Schloss, die des Jugendclubs im Gemeindehaus, das Wohnbaugebiet sowie Flurbereinigung.

Auch das 1200-Jahr-Ortsjubiläum im Jahre 2007 fiel in seine Amtszeit. Der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung stand Karl Henn von 1996 bis 2006 als Vorstandsvorsitzender vor, heute noch für die Ortslage.

Einer seiner größten Wünsche, die Sanierung des Wohnumfelds im Dorf, konnte zu seinem Bedauern leider noch nicht umgesetzt werden. Für all seine zahlreichen und außergewöhnlichen Verdienste wurde der Jubilar für seine kommunalpolitischen Tätigkeiten sowohl vom Gemeindetag mit der Ehrennadel als auch von der Stadt Creglingen im Juli 2019 mit der Bürgermedaille in Gold ausgezeichnet.

Ehrenamtlicher Richter

Dem örtlichen Sängerkranz stand er von 1995 bis 2007 vor, was mit der Auszeichnung vom Chorverband Hohenloher Gau gewürdigt wurde. Zudem war er Obmann im Bauernverband und über zehn Jahre im Kreisvorstand. Als ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, war 20 Jahre lang all seine Erfahrung sehr gefragt.

Bei der Molkerei Creglingen hatte er jahrelang die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden inne. Natürlich gehörte er auch über 25 Jahre der Freiwilligen Feuerwehr an. Dazu war Karl Henn zusammen mit seiner Frau Brigitte rund 26 Jahre im Schloss als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Feuerwehrmuseums -Einlass/Kasse aktiv.

Viel Freude bereitet

Rückblickend meint er voller Stolz, dass ihm vor allem der Umgang mit Menschen viel Freude bereitet habe. Daher gilt sein aufrichtiger Dank der Bevölkerung für das Vertrauen, das sie in ihn gesteckt habe. Im gleichen Atemzug nennt er aber auch seine Frau Brigitte mit Kindern, für die gemeinsame Bewirtschaftung und den Zusammenhalt, bewirtschafteten sie doch gemeinsam bis vor rund zehn Jahren einen rund 50 Hektar großen Hof, der zwischenzeitlich verpachtet ist. Da der Jubilar seit seinem Rentenbeginn vor rund zehn Jahren gesundheitlich große Probleme hat, wird die Geburtstagsfeier auch nur im kleineren Kreis stattfinden. Die FN gratulieren herzlich und wünschen alles Gute. brun