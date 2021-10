Von Rothenburg in die „Endstation“ Theresienstadt

Creglingen. Als Bildungspartner der Jüdischen Kulturtage im Taubertal bietet das Jüdische Museum Creglingen am Sonntag, 17. Oktober zwei Veranstaltungen an.

Um 15 führt Ulrich Schönberger über den Jüdischen Friedhof, Treffpunkt ist am Friedhof.

Öffentliche Schikane: Rothenburger erinnern sich. © Doku Rothenburg

Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit das Jüdische Museum und die aktuelle Wechselausstellung „Nebenan. Die Nachbarschaften der Lager Auschwitz I - III“ zu besuchen. Das Museum ist an diesem Sonntag bis 17.45 Uhr geöffnet.

Um 18 Uhr bietet die Stiftung Jüdisches Museum Creglingen eineFilmvorführung im Romschlössle an. „Wir haben euch doch nichts getan – Von der Schwierigkeit im Umgang mit Erinnerung“ ist ein Film der Dokumentarfilmgruppe der Rothenburger Realschule, der im Oktober 2019 Premiere hatte. Rothenburger Senioren erinnern sich an ihre jüdischen Nachbarn und wie sie zum gesellschaftlichen Leben in Rothenburg beigetragen hatten, an die Kindheit und Jugend in der Nazizeit um 1937, als die Situation der 29 Rothenburger Juden sich immer mehr zuspitzte, bis Rothenburg sich am 24. Oktober 1937, zwei Wochen vor der Reichspogromnacht, damit brüstete, dass Rothenburg nun endlich „judenfrei“ sei.

Besonders hat die Filmgruppe bewegt, dass für eine Reihe der Rothenburger Juden Theresienstadt die nächste Station ihres Lebens war, für einige auch die Endstation. Denn während Dreharbeiten über Theresienstadt haben sie erlebt, wie sehr dieses Lager zur Hölle für viele Menschen wurde. Beim Besuch des Museums und des Films ist die Einhaltung der 3G-Regel zu beachten.