Von Kindern gepflanzte Bäumchen feiern ersten Geburtstag

Creglingen. Einen spannende und bunten Familiennachmittag im Wald können Familien am 4. November erleben.

Ein Jahr ist es her, als im Rahmen einer Aktion der Bücherei Creglingen zahlreiche Kinder und Familien Bäumchen im Creglinger Wald gepflanzt haben. Dieses Jubiläum möchte man zum Anlass nehmen, zusammen mit den beiden Försterinnen Waltraud Leinen und Carolin Aubele von ForstBW eine spannende Waldaktion im Bockstall zu veranstalten: Der erste Baumgeburtstag wird gefeiert. Viele kleine und große Waldentdecker dürfen sich auf einen lehrreichen und unterhaltsamen Nachmittag freuen.

Denn sowohl die Familien vom letzten Jahr als auch alle weiteren interessierten Familien sind willkommen. Die Geburtstagsbäumchen werden begutachtet und geschaut, wie sie in dem Jahr gewachsen sind. Die beiden Fachfrauen erklären, was für die weitere Baumpflege wichtig ist. Alle Setzlinge werden freigeschnitten und erhalten zum Schutz eine Gitterhülle. Auch die neu hinzu gekommenen Kinder dürfen eine Baumpatenschaft übernehmen und mit anpacken. Anschließend gibt es Spiel und Spaß bei der Waldhütte. Ein besonderes Highlight für die Kinder ab acht Jahren ist die abendliche Walderkundung gemeinsam mit der Försterin. Die jüngeren Kinder dürfen in der Zwischenzeit auf der Waldwiese ihre Geschicklichkeit testen und eine kleine Waldrallye machen. Essen und Trinken dürfen natürlich auch nicht fehlen und zum Abschluss klingt mit Liedern und einer Waldgeschichte der Abend fröhlich aus. Für den nächtlichen Heimweg kann jeder eine Laterne oder eine Taschenlampe mitbringen und wer hat, für das Freischneiden der Bäumchen eine Rebschere. Treffpunkt ist am Freitag, 4. November um 16 Uhr am Waldparkplatz im Bockstall. Veranstalter sind die Bücherei und das Familienzentrum gemeinsam mit dem Forstrevier Spielbach beim Forstbezirk Tauberfranken. Anmeldung bis Mittwoch, 2. November unter Telefon 07933-1494 oder Email buecherei@creglingen.de. Die Teilnahme ist kostenlos.