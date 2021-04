So könnte der Eingang zur Creglinger Altstadt in einigen Jahren einmal aussehen – zumindest, wenn die Konzeption der Architektur-Studentin Lisa Böttiger umgesetzt wird. Im Rahmen einer Online-Veranstaltung stellte die angehende Architektin ihre Konzeption für das Areal rund 80 interessierten Teilnehmern vor. Bürgermeister Hehn sah in dem Konzept einen „Anstoß, dem noch viele Debatten folgen werden“.

© Lisa Böttiger