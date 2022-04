Verhältnisse waren unvorstellbar

Creglingen. Das Creglinger Kleinstmuseum in der Lindleinstrasse – das Lindleinturm-Museum – ist in diesem Jahr ab Ostern wieder für kleine und große Besucher geöffnet.

Zeitgleich zum buntem Ostermontagsmarkt in der Innenstadt können Gäste auch das außergewöhnliche Museum in der Altstadt besuchen. Von 14 bis 16 Uhr ist es an diesem Nachmittag geöffnet, und der Gästeführer Hermann Grieser zeigt und beschreibt das einfache Leben der letzten Bewohnerin Margarete Böttiger. Im früheren Wehrturm und danach Wohnturm mit Originaleinrichtung wird sichtbar, wie mühsam das Leben einer alleinstehenden Tagelöhnerin im vorigen Jahrhundert war – für heutige Verhältnisse unvorstellbar. . .

Das Lindleinturmmuseum öffnet an Ostern wieder. © Tourist-Info

Geplante generelle Öffnungszeiten sind in diesem Jahr bis 1.November (Allerheiligen) immer Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr.( Änderungen sind möglich). Im Kostenbeitrag ist eine Führung inclusive.

