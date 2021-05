Unfallflucht

Creglingen. Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch mit seinem Fahrzeug einen Pkw in Creglingen. Zwischen 10.30 und 12 Uhr stellte eine 55-Jährige ihren Dacia an drei verschieden Örtlichkeiten auf den dortigen Kundenparkplätzen ab. Der Unbekannte touchierte den Wagen daher wahrscheinlich in der Hauptstraße vor einer Metzgerei, in der Rothenburger Straße vor einer Metzgerei oder vor einem Einkaufsgeschäft in der Mergentheimer Straße. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeuge des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 /99470, zu melden. pol

