Unerwartete Elemente der Goldberg-Variationen

Creglingen. Nach dem großen Erfolg des letztjährigen Adventskonzertes mit 600 Besuchern steht am Samstag, 11. März die nächste Veranstaltung der Reihe „Creglinger Konzerte“ vor der Tür.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Gast ist der Pianist Edoardo Bruni mit Johann Sebastian Bachs Goldbergvariationen. Beginn des Konzertabends ist um 19 Uhr im Romschlössle.

Edoardo Bruni ist Pianist und Komponist. Er absolvierte das Klavierdiplom mit Auszeichnung an den Konservatorien von Trient und Rotterdam und bildete sich bei Cohen, Berman, Delle Vigne, Schiff und Margarius fort.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neue-Musik-Vorschau Komponist Corbett prognostiziert Generationswechsel der Szene Mehr erfahren Beim „club w71“ Aktueller Jazz, freie Improvisationen Mehr erfahren

Er konzertiert als Solist in Italien und ganz Europa und widmet sich zudem der Kammermusik: Er spielt mit der Pianistin Monique Ciola, dem Harmonikaspieler Santo Albertini und dem Jazz-Ensemble „Garnerama“.

Er trat auch in renommierten Konzertreihen neben Künstlern wie Yo Yo Ma, Canino, Pogorelich, Bollani, Bahrami und Campanella auf. Das Kompositionsdiplom absolvierte er mit Auszeichnung am Konservatorium Trient und bildete sich bei Mullenbach, Corghi und Bacalov fort.

Seine eigenen Kompositionen wurden sowohl in Italien als auch in Europa in über 200 Konzerten aufgeführt. Bruni unterrichtete an den Konservatorien in Verona, Padua, Trient, Siena, Frosinone, Riva del Garda und Darfo. Derzeit lehrt er am Konservatorium von Vicenza und ist künstlerischer Leiter verschiedener Musikfestivals. Edoardo Bruni spielt in Creglingen die Goldbergvariationen von Bach.

Johann Gottlieb Goldberg war Kammercembalist des Grafen Kayserling. Ein Schüler Johann Sebastian Bachs bat seinen Lehrer, 1741 einige Klavierstücke für seinen Dienstherrn zu schreiben, „... die so sanften und etwas munteren Charakters wären“. So entstanden die 30 Goldbergvariationen über ein Thema einer Sarabande aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach. Dieses Werk ist eines der großen und komplexen Hauptwerke der Klavierliteratur.

Auf Brunis Interpretation kann man gespannt sein, da sie aus der tiefen Einsicht des Komponisten in das Werk neue und unerwartete Elemente hörbar machen wird.