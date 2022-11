Creglingen. Einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachten Unbekannte, als diese in einer Bushaltestelle in Creglingen randalierten. Der gläserner Fahrplanaushang in der Haltestelle in der Kieselallee war zwischen Montag und Dienstag das Ziel der Randalierer. Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen sollen sich unter Telefon 07934/99470 melden.

