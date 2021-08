Ulrike Kästner jetzt Bücherei-Chefin

Creglingen. Evelyn Gillig ist zu Ende Juli als Büchereileiterin aus der Bücherei ausgeschieden. Ihre letzte Amtshandlung war nochmals die Einberufung des Büchereiausschusses. Da die Bücherei seit 1972 in doppelter Trägerschaft von der Stadt Creglingen und den 13 evangelischen Kirchengemeinden des oberen Bezirks geführt wird, existiert seit vielen Jahren der Büchereiausschuss, der gemeinsam mit dem Büchereiteam die Geschicke der Medienlandschaft im Romschlössle leitet. Hierzu gehören die Vertreter beider Träger, zurzeit Bürgermeister Uwe Hehn und Pfarrer Matthias Haas, die Beauftragten der Schulen, Martina Kästner für die Grundschule und Michael Frank für die 5. bis 10. Klassen des Schulverbundes und das Büchereiteam. Bei der jüngsten Sitzung wurden die neuen Büchereimitarbeiterinnen dem Gremium vorgestellt. Seit einigen Wochen arbeitet sich Ulrike Kästner in ihr neues Betätigungsfeld als Büchereileiterin ein. Vieles ist ihr bereits bekannt, da sie in den vergangenen Jahren als leidenschaftliche Leserin schon zahlreiche Büchereihöhepunkte miterlebt hat. Jetzt kann sie ihr Hobby zum Beruf machen. Rüstzeug erhält Ulrike Kästner im Herbst bei der Grundausbildung zur evangelischen Büchereimitarbeiterin.

Seit 1. August wird das Büchereiteam auch noch von Sandra Eckhof verstärkt.