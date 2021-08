Ulrichskapelle vergessen

Im Bericht über Creglingen wurde ein bedeutendes Baudenkmal vergessen – die Ulrichskapelle in Standorf. In diesem Kleinod gibt es unter anderem eine im Boden eingelassene Steinplatte, die als Bauplan sämtliche Maße der Kapelle enthält. Diese sieht zudem so aus wie die Nachbildung des Grabtuchschreins (in geschlossenem Zustand), welcher sich in der Papstkapelle Sancta Sanctorum in Rom befindet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Steinplatte, die auf Jesus Christus hindeutet und zusätzlich den Bauplan der Kirche enthält, dürfte in Deutschland, vielleicht sogar weltweit, einmalig sein. Damit befindet sich in der kleinen Kirchengemeinde Oberndorf/Standorf ein Kulturgut, das auf jeden Fall einen Besuch wert ist.