Über Regenwürmer gibt’s viele Irrtümer

Creglingen/Main-Tauber-Kreis. Die nächsten „Fachsimpeleien“ des Freundeskreises Taubertal der Deutschen Rosengesellschaft finden am Montag, 15. November, um 18 Uhr statt. Das Stammlokal „Blockhaus“ in Creglingen ist an diesem Tag geschlossen. Den Treffpunkt erfahren Interessierte bei der Anmeldung zum Stammtisch unter Telefon 07933/700 412 bei Irmgard Linke.

Auf dem diesjährigen Kongress der Deutschen Rosengesellschaft in Erfurt wurde ein neuer Vorstand gewählt. Zum ersten Mal seit 1945 gab es für jedes der drei Vorstandsämter je zwei Kandidaten. Präsidentin wurde Dr. Neumann-Schäfer (Stiftungs- und Aufsichtsrätin), die bisherige Schatzmeisterin. Zum Vizepräsidenten wurde Klaus Körber (Dipl. Ing. aus Veitshöchheim) gewählt, den in der Region viele kennen, und Schatzmeister wurde der langjährige Kassenprüfer der Gesellschaft, Dipl. Volkswirt Jürgen Höhler.

Damit ist die Deutsche Rosengesellschaft auf einem guten Weg in die Zukunft. In den unsicheren Zeiten der Corona-Krise hat sich der Freundeskreis Taubertal für ein neues Konzept entschieden. Er bietet vorerst keine Vorträge mehr an, die dann eventuell wieder abgesagt werden müssen. „Fachsimpeleien am Stammtisch“ heißt das neue Konzept. Das Thema bestimmen die Mitglieder. Das Ergebnis wird jeweils in einem Skript festgehalten, das den Mitgliedern des Vereins kostenlos zur Verfügung steht.

Infos zur Schneckenplage

Bisher gibt es schon sechs davon, unter anderem über Wildkräuter im Garten, die man gewöhnlich Unkraut nennt. Man kann den Kampf gegen sie aufnehmen, man kann sie aber auch in der Küche verwenden oder nützliche Gieß- und Spritzmittel für den Garten daraus herstellen. Und der nasse Sommer war Anlass, sich in einem Skript mit der Schneckenplage zu befassen.

Beim nächsten Stammtisch ist vorgesehen, noch mal über Regenwürmer zu sprechen, da immer wieder Irrtümer verbreitet werden, unter anderem in einer renommierten Fernsehsendung.

Ein angepeiltes Thema bleibt aber „Mit dem Thermometer in den Garten gehen“.