Über 1000 Nachwuchskicker am Start

Creglingen. In den letzten vier Wochen spielten zahlreiche Fußball-Jugendmannschaften vor Beginn der „Rasenrunde“ ihre Hallenturniere in Creglingen aus. Auch hier hat die Coronazeit einiges durcheinander gewirbelt: War es vor der Pandemie noch Usus, dass angemeldete Mannschaften tatsächlich angereist sind und teilgenommen haben, so musste in diesem Jahr vermehrt mit kurzfristigen Absagen umgegangen werden. Auch, dass es immer weniger Hallenturniere gibt, insbesondere für A-Jugenden und weibliche E-Jugenden, trägt zur Entwicklung nicht positiv bei. „Gerade vor diesem Hintergrund stimmt uns der enorme Zuspruch für die Creglinger Hallenturniere sehr positiv“, so Jugendleiter Holger Wundling vom FC Creglingen, der für die Organisation verantwortlich zeichnete. „Auch sind wir sehr froh über den Werbepartner Spotex, können wir so doch weiterhin Anreize setzen und die Jugendturniere, die vor Corona schon super angenommen wurden, hoffentlich auch in Zukunft weiterhin attraktiv gestalten“, so der Jugendleiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wundling kann mit beeindruckenden Zahlen aufwarten: Insgesamt wurden in neun Turnieren 225 Spiele ausgetragen, bei denen 728 Tore fielen – nicht mitgezählt die Kleinsten der Bambinis und F-Jugend, bei denen einfach nur aus Spaß an der Freude gekickt wird.

Bambini

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Abteilungsversammlung Creglinger Fußballer mit toller Jugendarbeit Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen haben sich bewährt Mehr erfahren

Bei den Kleinsten sieht das Reglement des Württembergischen Fußballverbands sogenannte „Bambini Hallenspieltage“ vor. Bei den Jüngsten steht der Spaß im Vordergrund, es werden keine Tore gezählt, die Kinder spielen immer drei gegen drei und das ganze ohne Schiedsrichter. Damit haben die Jüngsten den Großen vieles voraus, denn sie regeln alles unter sich selbst. Da keine Ergebnisse ermittelt werden, sind alle Kinder Gewinner und erhalten auch alle einen kleinen Preis.

F-Jugend

Auch in dieser Altersgruppe werden seit diesem Jahr keine Tore mehr gezählt, damit alle Kinder zu den Siegern gehören. Insgesamt waren zehn Teams am Start, von denen alle Spieler einen Pokal mit nach Hause nehmen durften.

E-Jugend

Beim E-Jugend-Turnier meldeten sich zehn Teams an, wobei Creglingen aufgrund einer kurzfristigen Absage ein zweites Team stellte. Den dritten Platz erreichte die Mannschaft aus Riedenheim, Zweiter wurde der Nachwuchs aus Wachbach. Gewinnen konnte das Turnier die Jugend der SGM Weikersheim mit einem knappen 2:1-Sieg.

D- Jugend

Am letzten Februarwochenende trafen die D-Jugenden aufeinander. In zwei Gruppen à fünf Mannschaften wurden in spannenden Vorrundenspielen die Halbfinalpaarungen ermittelt. Im Spiel um Platz drei unterlag der Lokalmatador aus Creglingen der Spielvereinigung Satteldorf mit 0:2, die zweite Satteldorfer Jugend bezwang die Spielvereinigung Krautheim mit 1:0 und durfte damit den Turniersieg mit nach Hause nehmen.

C-Jugend

Das Turnier der C-Jugend startete, wie die meisten Wettbewerbe, mit zehn Teams. Im Halbfinale setzte sich Creglingen knapp mit 5:4 gegen Niederstetten durch, verlor im Finale aber gegen den späteren Turniersieger aus Mergentheim mit 0:1. Das Spiel um Platz drei gewann Leinach gegen die Vorbachtäler mit einem klaren 4:1.

B-Jugend

Beim B-Jugendturnier dominierte der FV Würzburg von Beginn an das Geschehen, beide Teams des FV begegneten sich im Finale, das erst durch ein Elfmeterschießen seinen Sieger fand. Im Spiel um Platz drei siegte die weit gereiste Spielvereinigung aus Aldingen über die Mittelfranken aus Rothenburg mit 2:1. Die beiden Creglinger Jugenden belegten die Plätze sieben und acht.

A-Jugend

Bei den „großen Jungs“ weisen die Ergebnisse schon viel taktische Finesse aus, richtige Kantersiege gibt es eher selten. So auch im Finale, das Weigenheim erste im Neunmeterschießen gegen Creglingen für sich entscheiden konnte. Das Spiel um Platz drei gewann Igersheim mit 1:0 knapp gegen den SV aus Bütthard.

Mädchen E-Jugend

Nur ganz selten werden Hallenturniere für E-Mädchen ausgerichtet. Jugendleiter Holger Wundling landete damit einen Volltreffer, denn die acht Startplätze waren sehr schnell vergeben, sogar aus Erdmannshausen und Untermünkheim, Brodswinden und Ilsfeld reisten Teams an. Die beiden Mädchenmannschaften des FC Creglingen sicherten sich die Plätze drei und sieben, jedoch zählt hier vor allem die Erfahrung und das Erlebnis. Häufig spielen Mädchen und Jungen in dieser Altersklasse noch zusammen. Etliche Mädels hatten bei diesem Turnier das erste Mal überhaupt ein Trikot angezogen.

Mädchen D-Jugend

Zum dritten Mal wurde ein Turnier für die weibliche D-Jugend ausgerichtet. Der Gastgeber Creglingen stellte erneut ein Team, die junge Mannschaft verlor leider im kleinen Finale im Elfmeterschießen gegen den TSV Brodswinden und erreichte somit den vierten Platz. Sieger wurde die Tura aus Untermünkheim gegen die Spielvereinigung Gammesfeld, die traditionell eine sehr gute Jugendarbeit im Frauenfußball hat.

Mädchen-C-Jugend

Eine beachtliche Zahl von zehn Mannschaften meldete sich zum Hallenturnier an, in zwei Gruppen wurden die Vorrundenspiele bestritten. Das Finale wurde im 9-Meter-Schießen entschieden, hier setzte sich der Nachwuchs der Spielvereinigung Oedheim gegen den SV Sülzbach durch. Den dritten Platz sicherte sich Gollhofen vor den Mädels des FC Creglingen. Besonders erwähnenswert ist, dass bei den Mädchenturnieren sehr fair gespielt wurde.

Mädchen-B-Jugend

Das B-Mädchen-Turnier wurde im bewährten Modus mit zwei Gruppen à fünf Mannschaften gestartet, der gastgebende FC Creglingen trat mit zwei Teams an. Den Turniersieg holten sich die Mädels vom FC Schweinfurt nach einem packenden Siebenmeterschießen gegen den SV Sülzbach. Platz drei sicherte sich der TSV Brodswinden mit einem 4:2 gegen Creglingen. Die zweite Creglinger Mädelsmannschaft wurde beachtlicher Fünfter.

Jugendleiter Holger Wundling dankt den zahlreichen Mannschaften für die Teilnahme und den vielen Helfern, die in den vergangenen Wochen für einen reibungslosen Turnierablauf an mehreren Spieltagen sorgten. Ein großer Dank geht an den Hauptsponsor der Hallenturniere, das Sportbekleidungsgeschäft „Spotex“ aus Boxberg. Auch die Schiedsrichter haben sich für ihren Einsatz ein großes Lob verdient. Die weite Anreise einiger Teams zum Hallenturnier nach Creglingen ist eine Bestätigung für die viele Arbeit und den guten Ruf, den sich die Turnierveranstalter rund um Holger Wundling in den vergangenen Jahren erarbeitet haben.