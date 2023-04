Trotz Regens viele Besucher

Finsterlohr. Wettermäßig nicht entschädigt wurden die Finsterlohrer für ihre vierjährige Wartezeit beim 8. Künstlererwachen. Dabei war die Vorfreude nach dem coronabedingten Ausfall vor zwei Jahren sowohl bei den beiden Veranstaltern, dem Keltenverein Finsterlohr-Burgstall und der Freiwilligen Feuerwehr, als auch dem gesamten Ortsteil riesengroß.

Die außergewöhnliche Strahlkraft des Künstlererwachens in der Region zeigt, dass trotz ständigen Regens die Gäste strömten und der Creglinger Ortsteil ringsum zugeparkt war. Gesucht waren natürlich die Stände in Gebäuden, Scheunen, Garagen oder Zelten. Unter dem Motto: „Kommen, staunen, genießen“ konnten die Besucher die kunsthandwerklichen Arbeiten bestaunen.

Das Dorfgemeinschaftshaus mit Kaffee und Kuchen war natürlich ständig bis voll belegt. Manche Besucher gönnten sich im Zelt aber auch ein Keltenbrötchen mit Schafskäse. Das Motto in der voll besetzten Margarethenkirche lautete: Zuhören, Abschalten, Kraft tanken“. Hier konnte man einem halbstündigen Konzert mit den Standorfer Eheleuten Bärbel und Michael Buß lauschen. Bärbel Buß an der Harfe und Michael Buß mit dem seltenen Fagott spielten zeitgenössische aber auch irische und schottische Lieder.

Trotz Regens war die Spezial-Leiter von Markus aus Bechhofen ein Anziehungspunkt sowohl bei Jung als auch Alt. Mit der Drehleiter eines ehemaligen Feuerwehrautos ging es in über dreißig Meter Höhe hinaus und man konnte Ausblick auf Finsterlohr bei Regen „bewundern“. Aber auch bei Ständen wie „Naturart Weide“ konnte man selbst Hand anlegen. Die Frankenhardterin Petra Thier bastelte sich zum Beispiel unter Anleitung der Krautheimerin Anna Hafner eine katalanische Schale. Die achtjährige Lotte ließ sich in der Schminkecke beim Dorfladen in einen Fuchs verwandeln. Hier gab es auch Lose zur Erhaltung des Dorfladens. Alleine schon beim Zuschauen strahlen die Kinderaugen, über Hannelore Küstners Plüschtiere. Trotz Regen kann der Hobbykunst und Handwerkermarkt als gelungen und als voller Erfolg betrachtet werden, stimmten doch die Umsätze bei den Standlinhabern.