Creglingen. Traurig wegen des abgesagten Pferdemarktes waren nicht nur die Pferdefreunde, sondern auch die Mitglieder des Creglinger Kleintierzüchtervereins. Seit Jahrzehnten ist es guter Brauch, dass sie am Pferdemarktstag ihre Premiumtiere im früheren Kommunalen Kino zuerst den Preisrichtern und dann vielen Pferdemarktbesuchern präsentieren.

Kampfhühner und vieles mehr

Tradition ist es auch, dass von Vereinsseite immer eine eher seltene Tiergattung in den Mittelpunkt der immer gut besuchten Ausstellung gestellt wird. Das waren unter anderem – von den Mitgliedern von links und rechts der Landesgrenze – gezüchtete „Chinesische Zwergwachteln“, Taubenrassen, die früher am Hof des Sultan gehalten wurden, Hühner, die grünliche Eier legen, Kampfhühner und viele, viele kuriose Tiere mehr. Für dieses Jahr war geplant, die Taubenrasse „Thüringer Einfarbige“ vom Züchter Hermann Döppert aus Archshofen in den Mittelpunkt der Ausstellung zu stellen. Ja, der Herkunftsort ist Thüringen, aber die „Einfarbigkeit“ gemäß Namensgebung stimmt nicht, und keiner weiß warum. Die Tauben gibt es in vielen Farbkombinationen.

Laut Fachliteratur glauben Experten, das die „Einfarbigen“ aus Kreuzungen zwischen Feldtauben, Lerchen (auch Tauben), Eistauben, Mondtauben und Trommeltauben entstanden sind, denn Merkmale dieser Rassen will man bei den „Einfarbigen“ entdeckt haben.

In der großen Politik hat diese Taubenrasse auch schon mitgemischt: Bei den Gesprächsrunden zur Wiedervereinigung haben die Zuchtverbände Ost erreicht, dass die Gegenseite Zuchtziel und Rasse für die alten Bundesländer anerkennt.