Theaterpremiere in Niedersteinach

Reinsbronn-Niedersteinach. Der Theaterverein Reinsbronner Bühnenzinnober feiert an diesem Samstag Premiere. Diesmal ist der Nachbarort Niedersteinach als Freiluft-Spielstätte auserkoren. Oberthema an drei der vier Stationen ist der 50. Geburtstag der Stadt Creglingen. An einer weiteren Station ist das Projekt Chance des CJD Creglingen zu Gast. Für die Aufführungen an diesem Samstag und am Sonntag, 19. Juni, sind noch Karten erhältlich. Kurzentschlossene können an beiden Abenden bis spätestens eine halbe Stunde vor Aufführungsbeginn (Samstag: 19 Uhr, Sonntag: 18 Uhr) an die alte Schule in Niedersteinach kommen. Dort ist der zentrale Sammelpunkt, von wo aus die Besucher an ihren jeweiligen Start-Spielort geführt werden. Die drei weiteren Aufführungen finden am Freitag, 1. (19 Uhr), Samstag, 2. (19 Uhr), und Sonntag, 3. Juli (18 Uhr), statt. Karten für diese Aufführungen können weiter über den Link https://Theater-Reinsbronn.eventbrite.com bestellt werden. Bild: Theaterverein

