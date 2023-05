Die Theatergruppe Reinsbronn feiert in diesem Jahr 40. Geburtstag. Im Jubiläumsjahr wird die Komödie „Eine Klasse für sich“ von Arno Boas gezeigt. Die Uraufführung findet am Freitag, 23. Juni, im Hof Heppel (Hausnummer 64) in Reinsbronn statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 10. Mai.

