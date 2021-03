Das Land Baden-Württemberg hat die Erhebung der Grundsteuer B neu geregelt. Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn fürchtet massive Einnahmeverluste für Kommunen im ländlichen Raum.

Creglingen. Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn ist ein Mensch, der gern weiß, was auf ihn zukommt. Und so hat der Creglinger Verwaltungschef schon einmal für seine Gemeinde durchrechnen lassen, welche Konsequenzen die von der baden-württembergischen Landesregierung beschlossene Neuregelung der Grundsteuer B auf die Finanzen seiner Kommune hat. Auch wenn die Neuregelung erst 2025 in Kraft tritt, so ist Uwe Hehn schon heute überzeugt: Die Kommune müsste den Hebesatz der Grundsteuer B fast verdreifachen, um unter dem Strich auf dieselbe Summe zu kommen wie bislang. „Das glaubt mir doch kein Mensch, dass ich unter dem Strich nicht mehr Geld habe, obwohl ich den Satz verdreifache“. Dem ist aber wohl so.

Und die in Baden-Württemberg geplante Neuregelung, die in vier Jahren in Kraft treten soll, birgt auch sozialen Sprengstoff. Weil der Gebäudewert künftig keine Rolle mehr spielt, profitieren zum Beispiel Firmen extrem von der Neufassung. „Im Grunde ist das eine Steuerreform zugunsten der Unternehmer“, sagt Uwe Hehn, der seine These mit Zahlen untermauert, weil er die Auswirkungen der Reform bereits hat untersuchen lassen. So kann es sein, dass eine Firma künftig nur noch gut zehn Prozent der bisherigen Summe zahlen muss. Und auch wenn der Hebesatz dann um ein Dreifaches angehoben wird, bleibt einer Firma unter dem Strich ein dickes Plus.

Ein wesentlicher Bestandteil der Berechnung ist der Bodenrichtwert. Hohe Bodenrichtwerte gibt es vor allem in größeren Städten und begehrten Wohngegenden. Niedrige Bodenrichtwerte hingegen herrschen in eher ländlichen Gemeinden vor, die damit doppelt zu den Verlieren zählen können. Denn sie können die Hebesätze gar nicht so stark anheben, dass sie unter dem Strich kein Minusgeschäft machen. „An den ländlichen Raum hat mal wieder keiner gedacht“, bemängelt der Creglinger Bürgermeister – mit der Folge, dass gerade die Gemeinden auf dem flachen Land „draufzahlen“, so Hehns Einschätzung. Creglingen hatte zuletzt Einnahmen durch die Grundsteuer B in Höhe von 680 000 Euro, nach der neuen Berechnungsformel wären es noch rund 246 000 Euro. Eine massive Erhöhung des Hebesatzes wird dadurch unausweichlich. Dass die Bodenrichtwerte im kommenden Jahr erst noch neu berechnet und angepasst werden werden sollen, ist für Creglingens Bürgermeister kein Trost. Denn „bei uns werden die Werte alle zwei Jahre neu berechnet, wir sind im Grunde auf dem neuesten Stand“.

Besonders hart trifft es Gemeinden mit viel Gewerbe und Industrie. Denn die Bodenrichtwerte in Gewerbegebieten sind generell niedriger als in Wohngebieten. „Man kann jeder Gemeinde nur empfehlen, sich ihre Zahlen zu besorgen und jedes Quartier zu prüfen, unter Einbeziehung der Gewerbebetriebe“, sagt Uwe Hehn. Er glaubt, dass es vielen Gemeinden so geht wie Creglingen. Das Schlagwort „aufkommensneutral“ werde der hochkomplexen Angelegenheit nicht gerecht, findet das Stadtoberhaupt.

Natürlich gibt es auch Gewinner der Reform. Neben den Unternehmen sind das vor allem Häuslesbesitzer im ländlichen Raum. Denn dort sind die Bodenrichtwerte generell niedrig, so dass es trotz einer Verdreifachung des Hebesatzes unter dem Strich zu einer Entlastung der Steuerzahler kommen wird.

Draufzahlen müssen dagegen Eigentümer von großen Grundstücken in Gegenden mit höherem Bodenrichtwert oder auch die Besitzer unbebauter Grundstücke. „Da zahlen die Besitzer von Einfamilienhäusern mit relativ viel Fläche dann das mehr, was Gewerbebetriebe sparen“, fürchtet der Creglinger Verwaltungschef.

Für Kommunen ergibt sich noch ein ganz anderes Problem: Da sie in vielen Wohngebieten selbst über unbebaute Grundstücke verfügen, werden sie hier auch als Steuerzahler zur Kasse gebeten. Für Uwe Hehn gibt es unter dem Strich nur eine Lösung: „Das Grundsteuergesetz muss überarbeitet werden“.

„Schwarzer Peter an Gemeinden“

Scharfe Kritik am baden-württembergischen Weg kommt von der SPD. Der Landtagsabgeordnete Anton Mattmüller hat sich bei Uwe Hehn ein Bild über die drohenden Folgen für die Gemeinden gemacht. „Es kann nicht sein, dass das Land den Kommunen den schwarzen Peter zuschiebt“. Vor allem die Gemeinden im ländlichen Raum seien von „krassen Veränderungen“ betroffen. Wenn sie gezwungen würden, die Hebesätze um ein mehrfaches anzuheben, habe das auf Bauwillige eine abschreckende Wirkung, glaubt der SPD-Politiker. Für ihn gibt es nur einen Weg: Das Gesetz müsse geändert werden. Die SPD bevorzuge das Bundesmodell, in dem der Gebäudewert nach wie vor eine Rolle spiele.

Ob auf den gleich großen Grundstücksflächen eine Villa oder Ein-/Zweifamilienhaus stehe, müsse auch in Zukunft eine Rolle spielen, fordert die SPD in einem Positionspapier zur Grundsteuerreform. Mit dem ausschließlich an der Grundstücksfläche orientierten Modell der Landesregierung drohten Mietern und Eigentümern ungerechtfertigte Mehrbelastungen, welche bis hin zur Verdopplung der Steuerlast führten, kritisieren die Sozialdemokraten. Um eine „gerechte Grundsteuerreform für Baden-Württemberg“ zu bekommen, sei das Bundes-Modell konsequent anzuwenden.

Gebäudeflächen und Gebäudewerte müssten einbezogen werden, um keine Verwerfungen in den Nachbarschaften zu generieren und um „extreme Ungleichgewichte zwischen Wohn- und Gewerbegrund-stücken zu verhindern“, fordert die SPD.