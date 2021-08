Teils deutlich über der Kostenschätzung

Creglingen. Die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten am Creglinger Schulzentrum sollen nicht ins Stocken geraten. So blieb dem Gemeinderat am Dienstag in seiner Sitzung in Freudenbach nichts anderes übrig, als bei der Vergabe verschiedener Gewerke ein Auge zuzudrücken, nachdem die Angebote der Firmen zum Teil deutlich über der ursprünglichen Kostenberechnung lagen.

Ausgeschrieben gewesen waren die Fliesenlegerarbeiten, die Schreinerarbeiten und eine Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Automatikschiebetür für die Bereiche Biologieraum, Klassenräume, Schüler-WC Werkrealschule und Realschule sowie Eingangsbereich der Werkrealschule.

Wie Elke Schmeiser vom städtischen Bauamt ausführte, habe man vier Fliesenlegerfirmen angeschrieben, doch nur eine Rückmeldung erhalten. Die Firma Göbel aus Würzburg bietet die Arbeiten zum Preis von 77 558 Euro an, womit sie fast 60 Prozent über der ursprünglichen Kostenberechnung von 48 720 Euro lag. „Aufgrund der derzeitigen Auslastung der Firmen ist nicht zu erwarten, dass bei einer neuen Ausschreibung eine andere Firma ein Angebot abgeben wird“, sagte Elke Schmeiser. „Alle anderen Gewerke hängen davon ab,“ ergänzte sie.

„Müssen vorwärts kommen“

Bürgermeister Uwe Hehn sah ebenfalls keine Chance auf ein besseres Ausschreibungsergebnis. „Zum Teil haben die Firmen Probleme, sich Material zu beschaffen“. sagte er. Da man im Schulzentrum vorwärts kommen müsse, sah er keine Alternative. Der Gemeinderat folgte dieser Einschätzung und beschloss die Vergabe der Fliesenlegerarbeiten bei einer Enthaltung.

Die Schreinerarbeiten wurden zum Preis von 7909 Euro an die Firma Mühleck aus Weikersheim vergeben. Hier hatte die Kostenberechnung höher gelegen: bei 11 560 Euro.

Die Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Automatikschiebetür vergab das Gremium zum Preis von 37 639 Euro an die Firma Weinhardt aus Rothenburg.

Hier hatte die Kostenberechnung 31 118 Euro betragen, so dass die Kostenschätzung um 21 Prozent übertroffen wurde.