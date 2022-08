Der Ansturm an Besuchern auf die „Manz“- Sichelhenke am Wochenende war enorm. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren bei der Backofenmanufaktur in Creglingen-Münster keine Hausmessen mehr stattfinden konnten, war die Organisation dieser Großveranstaltung eine kleine Herausforderung mit einigen Ungewissheiten.

Einerseits konnte der Veranstalter nach fast

...