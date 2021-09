Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tanzvilla Creglingen - Große Crossover-Tanzshow zum zehnjährigen Bestehen am 2. Oktober in der Mehrzweckhalle Tanzvilla Creglingen will „Besucher“ in fremde Welten entführen

Es wird spannend. Bunt. Apokalyptisch. Romantisch. Hart. Graziös. Unter dem Titel „Die Besucher“ bietet die Tanzvilla am 2. Oktober in der Creglinger Mehrzweckhalle einen ganz besonderen Crossover-Tanzshow-Abend.