Die Stiftergemeinschaft Tauberfranken übergab in Person von Dominik Möhler (Zweiter von links) und Marcus Wirthwein (rechts) einen symbolischen Scheck an die Vorsitzende der Tanzvilla, Jeanette Kellert, und an den Vorsitzenden des Theatervereins Reinsbronner Bühnenzinnober, Arno Boas. Beide Vereine erhielten je 3160 Euro aus dem Fonds der Gemeinschaft.

© Ruland