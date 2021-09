„Es ist eine Schweinerei, was da abläuft“. Mit drastischen Worten hat Bürgermeister Uwe Hehn die Arbeit einer Baufirma kritisiert, die in der Kernstadt Glasfaser für die Telekom verlegt hat. Es kam schon zu Stürzen.

Creglingen. Deutlicher kann man Kritik kaum formulieren: „Es ist unverantwortlich, was die Baufirma da macht“, monierte der Creglinger Bürgermeister am Dienstag in der

...