Nach zweijähriger Zwangspause erstrahlt er wieder, der Creglinger Weihnachtsmarkt. Unter dem Motto „Sternenzauber an der Tauber“ eröffnete Bürgermeister Uwe Hehn einen „kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt“. Dabei durfte er den 35. vor einer rekordverdächtigen Besucherzahl starten. Stolz zeigte er sich auch darüber, dass sich wieder viele Aussteller aus der Region an den Markt beteiligen, was

...