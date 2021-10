Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Traditions-Handwerk - 25-jähriger Tobias Vorherr aus Freudenbach findet in seinem Berif Erfüllung / Putten für Schloss Weikersheim neu gestaltet Steinmetzkunst in Freudenbach: In 80 Stunden zum echten Meisterwerk

Der Steinmetz ist ein Beruf mit traditionsreicher Vergangenheit. Schon im antiken Ägypten wurden Steine bearbeitet und im Bau oder zur Zierde eingesetzt. Tobias Vorherr (25) aus Freudenbach ist jetzt ein Meister seiner Zunft.