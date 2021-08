Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musik- und Veranstaltungsbranche - Open-air auf der Eiswiese fällt zum zweiten Mal aus / Ersatzprogramm an Stadtmauer mit „Gentleman“, „Jupiter Jones“, „Subway To Sally“, „Madsen“ und „Fiddler ´s Green“ Statt Taubertal-Festival zehn Bands in Rothenburg

„LaBrassBanda“ treten am Samstag, 14. August, in Rothenburg auf. Neun weitere Bands sind vom 12. bis 19. August ebenfalls vor Ort. © David Königsmann