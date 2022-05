Stadtfest in Creglingen

Creglingen. Das Programm des Stadtfestes Ende Juli nimmt konkrete Formen an. Bei einer Besprechung mit Vertretern von Ortschaften und Vereinen stellten Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung den aktuellen Stand der Planungen vor.

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag Abend, 29. Juli, mit einer DJ-Party der Jugendclubs auf dem Festgelände. Weiter geht es am Samstag Mittag mit der Eröffnung des Aktionszeltes. Abends gibt es ein Open-Air-Konzert mit der Coverband Lost Eden. Die Kieselallee ist illuminiert, und bei Einbruch der Dunkelheit wird ein Brillantfeuerwerk gezündet. Nach einem Festgottesdienst in der Stadtkirche am Sonntag findet im Aktionszelt ein offizieller Empfang statt. Nachmittags und abends ist Live-Musik mit den Rossinis und Full Circle angesagt. Es gibt außetdem einen Krämermarkt, Vergnügungspark und eine Food-Meile.

