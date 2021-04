Creglingen. Die Creglinger SPD bietet am heutigen Donnerstag, 8. April, ab 19 Uhr eine öffentliche Zoom-Veranstaltung zum Thema „Neue Mitte Creglingen“.

Der Link, unter dem n sich einloggen kann, lautet https://us02web.zoom.us/j/5140420716. Wer eine kurze technische Einführung haben möchte, meldet sich vorab bei Anita Bone-Czerniejewski, Telefon 07933/1529.

Ausgangspunkt für die Diskussion über die Zukunft der Creglinger Altstadt ist die Bachelorarbeit der angehenden Architektin Lisa Böttiger, die sie an diesem Abend vorstellen wird.

Ihre Konzeption für das Areal Gasthaus Lamm – Begegnungsstätte „Komm“ – Sparkasse sei ein wertvoller Debattenvorschlag für die Weiterentwicklung der Innenstadt, heißt es seitens der SPD.

Verschiedene Nutzungsarten werden künftig (mehr) Raum brauchen, von Dienstleistung, Handwerk und Gewerbe über Gastronomie und Tourismus bis hin zum Mehrgenerationenwohnen.

Lisa Böttigers Konzept für das Areal am Eingang zur Altstadt biete einen willkommenen Startpunkt für eine hoffentlich anhaltende und breite Diskussion in der Bevölkerung, so die Hoffnung des Veranstalters

