Der Creglinger Gemeinderat hat sich am Dienstag in nichtöffentlicher Sitzung mit der Zukunft des Grünen Ladens in der Neuen Straße befasst. Wie berichtet, wird das Bio-Geschäft zu Ende August zugemacht, weil es seit längerem rote Zahlen schreibt.

Wie Bürgermeister Uwe Hehn am Mittwoch auf Anfrage der FN sagte, habe ihm der Gemeinderat das Mandat erteilt, mit dem Inhaber des Ladens und

...