„Spenden- und Ablassbriefe” zur Unterstützung der Creglinger Herrgottskirche

Creglingen. Am Tag des offenen Denkmals am 12. September feiert die evangelische Kirchengemeinde Creglingen einen Gottesdienst um 10 Uhr in der Herrgottskirche. Im Anschluss wird Bürgermeister Uwe Hehn von der sogenannten „Tetzelkanzel“ eine zweite, eine weltliche Predigt, eine Spenden- oder Ablasspredigt, halten.

Schwieriges Jahr

Die Herrgottskirche hatte ein sehr schwieriges Jahr, da sie durch die Coronaverordnungen lange Zeit geschlossen war. Durch die Eintrittsgelder finanziert die evangelische Kirchengemeinde Creglingen alle Betriebskosten, um die Herrgottskirche den Besuchern auch weiterhin offen halten zu können. Damit das Minus ausgeglichen werden kann, kam die Idee auf, „Spenden- / Ablassbriefe“ an alle zu verkaufen, die die Herrgottskirche unterstützen möchten.

Bürgermeister Hehn wird am Denkmalstag dreimal von der Außenkanzel predigen: um 11 Uhr, um 14 Uhr und um 17 Uhr. Die Besucher können Spenden - / Ablassbriefe in Höhe von 30 Euro erwerben und unterstützen damit die Herrgottskirche. Im Außenbereich der Herrgottskirche gibt es auch eine kleine Verköstigung.