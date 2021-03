Am Ende der Gemeinderatssitzung meldete sich Stadtrat Karl Haag zu Wort – in eigener Sache. Die Lektüre der Jubiläums-Ausgabe der SPD-Ortsvereinszeitung „Creichlmer Gwerzinsel“ veranlasste den stellvertretenden Bürgermeister zu einer Stellungnahme, in der er den Sozialdemokraten zwar zum 40-Jahr-Jubiläum der Zeitung gratulierte, in der er aber auch deutliche Kritik am Inhalt des Blattes übte.

...