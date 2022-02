So wertvoll wie noch nie

Ilshofen. In Ilshofen fand jüngst eine Zuchtrinder- und Nutzkälberauktion der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) statt. Der Vorstandsvorsitzende der RBW, Josef Volkwein sowie sein zweiter Stellvertreter Joachim Keller statteten der Veranstaltung ihren Besuch ab und verfolgten über alle Verkaufskategorien eine überaus flotte Versteigerung.

Zum Verkauf kamen neben vier Zuchtbullen eine Zweitkalbskuh, 43 Jungkühe, 23 Jungrinder sowie 40 Kuh- und 285 Bullenkälber. Die vier angebotenen Jungbullen wechselten zügig für durchschnittlich 2313 Euro ihren Besitzer. Am begehrtesten war ein sehr harmonischer und typvoller Stern-Sohn aus dem langlebigen T-Stamm der Familie Wieland aus Schwäbisch Hall-Otterbach, der 2500 Euro erlöste.

Eine elegante Mint-Tochter aus dem Creglinger Stadtteil Schön. © Schmidt

Sehr schwungvoll verlief die Versteigerung der 43 angebotenen Jungkühe. Zwar fehlte hier „die absolute Ausnahmekuh“, aber vor allem in punkto Euterqualität wurde in Ilshofen selten eine so gute Kollektion an Jungkühen verkauft. Vor allem die angebotenen Töchter der Bullen Wellinger, Miami, Raldi, Evergreen, Mint, Exklusiv und einmal mehr Mogens beeindruckten mit ganz hervorragenden Eutern.

An der Spitze der Kollektion ging eine fehlerfreie Villeroy-Tochter mit 30 kg Milch von Familie Schwarz aus Aspach-Allmersbach, die 2160 Euro erlöste. Ihr folgte die wahrscheinlich ausgeglichenste Kuh des Tages, eine Evergreen-Tochter von Familie Schneider aus Oberrot-Ebersberg, die 28,9 kg Milch leistete und für 2080 Euro verkauft wurde. An dritter Stelle rangierte eine elegante, und sehr euterstarke Mint-Tochter mit 30,4 kg Milch vom Betrieb Schmidt aus Creglingen-Schön, die 2200 Euro erlöste. Das Spitzenquartett vervollständigte eine wuchtige Wellinger-Tochter von Familie Maurer aus Blaufelden-Engelhardshausen, die mit 30,8 kg Milch aufwartete und die der neue Besitzer für 2000 Euro sein Eigen nennen konnte. Insgesamt erzielten 15 Tiere einen Zuschlagspreis von 2.000 Euro und darüber. Im Mittel ergab sich ein Durchschnittspreis von 1901 Euro.

23 Jungrinder mit durchschnittlich 305 kg trafen auf eine sehr hohe Nachfrage. Zum einen waren hier einige züchterisch sehr interessante Tiere dabei, zum anderen kurbeln die hohen Schlachtrinderpreise die Preise für Anstellvieh stark an. Im Durchschnitt erlösten die Tiere 835 Euro netto. Oben genannte Gründe beflügeln momentan auch den Markt für Kuhkälber. So erreichten die 45 angebotenen und im Mittel 79 kg schweren Kuhkälber einen Durchschnittspreis von 3,53 Euro netto je kg Lebendgewicht beziehungsweise 280 Euro je Tier.

Auch bei den Bullenkälbern zeigt die Preiskurve deutlich nach oben. Die 285 Tiere brachten durchschnittlich 85 kg auf die Waage und erlösten im Mittel 5,47 Euro je kg Lebendgewicht beziehungsweise 466 Euro je Tier. Vor allem die Kälber im Bereich 70 bis 90 kg brachten bis auf wenige Ausnahmen durchweg 5,70 bis sechs Euro netto je kg. Nach wie vor müssen sich die Verkäufer der Kälber mit unter 65 kg mit deutlichen Preisabschlägen zufrieden geben. Die nächsten Auktionen in Ilshofen finden jeweils am Mittwoch, 9. März (Kälber Fleckvieh) sowie am 30. März (Großvieh und Kälber Holsteins und Fleckvieh) statt.