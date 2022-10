Seniorenheim "Haus an der Tauber" in Creglingen eingeweiht

Creglingen. Mit einer logistischen Meisterleistung ist der eigentliche Umzug vom Emma-Weizsäcker-Haus ins Haus an der Tauber bereits am 1. Juni erfolgt, doch die offizielle Einweihung erfolgte nach coronabedingten Verschiebungen erst am vergangenen Freitag. Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn erinnerte in seinem Grußwort an das schwierige Umfeld zum Start des Projekts. Die Glückwünsche des Landes Baden-Württemberg überbrachte Vize-Landtagspräsident Prof. Dr. Wolfgang Reinhart. „Wer investiert, hat Vertrauen in die Zukunft“ erinnerte er in seinem Beitrag. Creglingen und das Heim haben Zukunft, würden sich hier doch Zimmer und Heimwohnungen hervorragend ergänzen. Die Pflegeeinrichtung hat insgesamt 45 Einzel-Pflegezimmer in drei Wohngruppen. Alle Räume sind ebenerdig. Außerdem verfügt das Gebäude über 20 barrierefreie Senioren-Service-Wohnungen und fünf Wohnungen in verschiedenen Größen zwischen 40 und 50 Quadratmetern,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1